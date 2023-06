El romance secreto que vivió Susana Roccasalvo con un famoso

"Esto es una total falta de respeto que habla del profesionalismo de esta gente. Del poco profesionalismo, o de que directamente no lo tienen. Esto pasa porque Carlos Rottemberg, que es un caballero, está de viaje por Europa. Se que él me va a llamar apenas se entera y me va a pedir perdón, pero no hace falta, porque se la clase de señor qué es y porque yo no quiero disculpas, porque los que están en falta son otros y no él. Quería una nota, y la gente que quedó acá no saben lo que es respetar a los otros. Son empresarios pequeños que solo ponen dinero, pero no entienden nada", pegó Rocassalvo, definitivamente furiosa.