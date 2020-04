El secreto mejor guardado

Desde el estudio, José María Listorti intervino y se mostró entusiasmado con la noticia. “¿Y, baboso total?”, lanzó el conductor. “Sí, recontra. Lo que pasa es que yo no lo quise decir porque para mí no era necesario decir ‘che, sepan todos que ya la conoció’. Eso corría por cuenta de los demás. No es que la conoció hoy por videollamada. La conoce hace un montón”.

En agosto pasado la hija de Claudia Villafañe había explicado que su padre aún no conocía personalmente a Roma porque necesitaba hablar y resolver unas cuestiones antes.

Los cuatro Dalma festejó su cumpleaños número 33 el jueves a través de videollamadas, de la que participaron su hermana menor - Giannina y su hijo Benjamín Agüero-, su mamá, Claudia Villafañe y, sorprendentemente, su papá .

Sobre ese chat familiar que lleva el nombre de “Los cuatro”, la actriz aseguró que está todo bien entre sus padres a pesar del enfrentamiento judicial. “Sí, están en juicio, pero también pasamos el cumple de Benjamín y la pasamos lo más bien, sé que no es lo más normal, pero no me lo pongo a analizar. Mi mamá no tiene problemas para juntarse con mi papá a pesar de todo”, dijo Dalma .