El de las ‘imágenes graciosas’. El que captura -obviamente- esas fotos insólitas, esos textos surrealistas en redes, imágenes de películas, esos comentarios desubicados… que no pasan desapercibidos. Y con agilidad, rapidez, ingenio y un toque de acidez, produce la magia.

Millones lo siguen y, en medio de la hecatombe en que se encuentra el mundo, vuelto completamente patas para arriba, cumple una función esencial y muy necesaria: provoca la risa. Espontánea. Fugaz.

Son instantes efímeros donde la mirada se enfoca en el celu, o en la compu y tratamos de entender que no todo es COVID. Que hay espacio, aunque sean segundos, para reírse de lo que a cada uno le haga gracia, incluso alguna pavada. ¿Por qué no?

El resto, va en el gusto. Te puede divertir más o menos, podés opinar que es gracioso, brillante, o que es una tremenda boludez (es así)… Pero rara vez pasan desapercibidas.

Es un ‘meme’. El famoso Meme.

El tipo de humor es variable: más o menos ácido, un poco naif, tal vez roza el humor negro o tiene un componente más ligado a la actualidad. De todo un poco. Capture, además de producir, también comparte los memes que crean sus seguidores.

Capture Bizarre on Facebook Watch Posted by Capture Bizarre on Thursday, August 13, 2020

Lo cierto es que el sitio es una marca registrada, se convirtió en una comunidad de entretenimiento y es hiperconocido en el país, aunque no tanto su hacedor: Mauricio Vesprini. Es un joven de Villa Regina, que estudió y apostó por la Universidad de Río Negro, en sus inicios, y se graduó de Licenciado en Márketing. Viajó, se especializó en Estados Unidos, fue y vino… y eligió seguir viviendo en Villa Regina.

Empezó en Twitter con un humor ácido, picante, conquistó a un público variado y numerosísimo y luego, tejió redes en Instagram y Facebook.

capturevesprini2.jpg Mauricio Vesprini, creador de Capture Bizarre.

Su “secreto” fundamental: la rapidez. Tiene una mente ágil y creativa que le permite reírse y hacer reír a los demás con las capturas que realiza de todo aquello que le llama la atención y las ocurrencias que le permiten transformarlas en memes.

Hoy maneja una verdadera industria, muchas y reconocidas empresas lo buscan para promocionar sus productos, y es dueño del primer “Generador de Memes Online” de Latinoamérica.

Desde chico “me divertían las imágenes graciosas” y cuando ya fue creciendo, utilizaba estas imágenes “para divertirme”, contó a a LM Neuquén, y luego comenzó a publicarlas.

“Comencé en Twitter, utilizando imágenes de distintas series, películas o programas televisivos junto a un texto que me hacía acordar a ciertas acciones cotidianas que veía. Esto lo hacía sin ningún fin más que divertirme yo, solo que publicándolo; hasta que de golpe empecé a ver que mis publicaciones tenían cada vez más repercusión y se fue haciendo una “bola de nieve” cada vez más grande”.

mem1.jpg

Mauricio se formó en la Universidad Nacional de Río Negro y se graduó de Licenciado en Marketing. Luego hizo una especialización en Marketing Digital, en la Universidad de Texas, en EE.UU.

“Para sorpresa de muchos, vivo en Villa Regina y no en Buenos Aires como creen un 90% de las personas. Antes del último año de mi carrera que ya había comenzado a realizar mis primeros pasos como Agencia de Marketing en redes, y desde el momento en que me recibí que estoy trabajando, aplicando Marketing en distintas áreas de las redes sociales”.

- ¿Cuándo fue la primera vez que te 'tropezaste' con un meme?

Siempre me divertían las “imágenes graciosas”, como se las llamaba antes, desde chico que compartía o buscaba imágenes que me hagan reír; con el tiempo, esas imágenes se fueron denominando “memes”. Antes de que tomen un papel importante las redes sociales, ese tipo de contenido se encontraba en foros o blogs, en distintos sitios web, luego comenzó a tener gran presencia en Facebook y en Twitter. Hoy, su fuerte principal está en Twitter.

- ¿Con qué soñabas cuando eras chico, qué querías ser?

Sinceramente no tengo recuerdo de qué es lo que me hubiese gustado ser, pero sí puedo decir que siempre me atrapó el mundo de la publicidad, de cómo hacían las empresas para lograr captar clientes, vender más… Cuando me enteré que iba a estar la carrera de Marketing en mi ciudad, no dudé ni un segundo.

- ¿Cuál es el secreto de un buen meme?

A mi entender el secreto del meme siempre está en la rapidez. La rapidez en el meme es todo, es lo que hace que funcione, de todos modos, Capture Bizarre® no permite la publicación de memes sin antes tener una fuerte revisión del diseño, errores de ortografía o imágenes de mala calidad. Existen muchas comunidades que no le dan la importancia que le damos nosotros al diseño y a la estética de los memes y eso, para mí es un valor agregado de parte nuestra.

mem7.jpg

- ¿Cómo es el proceso de creación?

Contamos con dos tipos de herramientas para el desarrollo de los mismos. Por un lado, utilizamos distintos softwares de uso privado y comercial, para lograr el armado más detallado. Y luego, en 2018, creamos y patentamos el primer “Generador de Memes Online” de Latinoamérica, en donde los usuarios pueden crear su propio meme en menos de 1 minuto, pueden encontrarlo en el sitio web de Capture y es 100% gratis. (www.capturebizarre.com). Hoy en día un gran porcentaje de los memes que son publicados, son enviados por nuestros mismos seguidores.

- Comenzaste en Twitter con un perfil un poco más ácido, un humor más picante, ¿cómo lograste insertar este esquema en las otras redes?

Si, comencé en Twitter con un contenido mucho más picante incluso que el que utilizamos actualmente. No fue fácil el traslado a Instagram, ya que intenté utilizando el mismo contenido que subía en aquel entonces a Twitter, pero fracasé, me suspendieron la cuenta con 150.000 seguidores que había obtenido en las primeras dos semanas. Ahí entendí que Instagram no era lo mismo que Twitter, no en contenido, sino en sus términos y condiciones, a los cuales tuve que adaptarme a “rajatabla” para poder continuar en dicha red; es por eso que recibo a veces muchas críticas como diciéndome “Capture ya no es lo que era antes”, “se acuerdan cuando Capture subía cosas bizarras?” y quién mejor que yo para entenderlos, pero pocos conocen el “detrás de escena” como lo denomino yo. Y hay muchas cosas que van cambiando y no queda otra que ir adaptándose, no solamente a los cambios en términos y condiciones sino también, a los cambios que va sufriendo la sociedad.

Capture Bizarre tiene 2.900.000 seguidores en Instagram, 1.950.000 en Twitter, 850.000 en Facebook y 50.000 en Tik Tok

- Cuándo te preguntan a qué te dedicás… ¿surge el 'creador de memes'?

Jaja, no, no, jamás utilice ese término ni pienso utilizarlo, nunca me sentí un creador de memes, Capture Bizarre® es una comunidad que comparte contenido humorístico en todas las plataformas digitales, y que fue el resultado de un hobby que con el tiempo se convirtió en una empresa.

Sí es cierto que es parte de mi profesión, en un gran porcentaje, pasé de ser el único que estaba a cargo hasta hace algunos años y hoy estoy como administrador y productor general de la empresa, controlando que todo funcione correctamente.

mem11.jpg

- ¿Cuáles son los desafíos próximos? ¿Cómo hacés para no perder vigencia, enfrentar la competencia?

Las redes sociales es un mercado muy cambiante, hoy estás y mañana no lo sabés, es por eso que mi forma de manejarme es ir moviéndome a medida que van surgiendo nuevas posibilidades. Ahora, estamos incursionando en Tik Tok, que en este último tiempo, especialmente en la época que estamos viviendo del COVID-19, tuvo un alto crecimiento y me vi obligado a desembarcar también en dicha red social. Hasta ahora los resultados están siendo positivos.

Existen muchos perfiles que comparten memes, pero no los tomo como competencia en absoluto, Capture siempre tuvo ese diferencial que lo hace distinto al resto, como siempre digo, hay lugar para todos y todos son bienvenidos, de hecho, ayudo a muchos de ellos a crecer.

- ¿Recibís críticas en redes? ¿Cómo lo tomás?

Si claro, recibo muchas críticas, pero es normal para el potencial que tiene Capture. En las redes sociales hay muchas personas que se alimentan del odio y eso es prácticamente imposible frenarlo, lamentablemente hay que acostumbrarse. Principalmente cuestionan el contenido, ya que a veces publicamos contenido que es enviado por nuestros seguidores y no es creado por nosotros, por eso siempre recordamos que somos una comunidad de humor que comparte contenido relevante para que nuestros seguidores se diviertan.

- ¿Qué te ves haciendo en 15 o 20 años?

Sinceramente se me hace imposible saber qué voy a hacer el año próximo; en los proyectos en internet es muy difícil proyectarse tanto tiempo adelante, ya que, citando lo que comenté anteriormente, el mercado va cambiando mucho y van surgiendo nuevas oportunidades de la noche a la mañana. Hay que estar despierto para aprovechar la situación.