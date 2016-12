El sospechoso de matar a Brian está preso en el país

También arribó el padre del adolescente de 15 años acusado de asesinar a Brian. Sostuvo que su hijo es inocente y que "no está enterado de nada".

Buenos Aires.- El adolescente de 15 años detenido en Chile acusado de ser el principal sospechoso del asesinato de Brian Aguinaco, quien el sábado pasado fue baleado por motochorros y falleció el lunes, llegó ayer a la mañana al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó detenido a la espera de una ronda de reconocimiento.

El joven fue capturado el jueves en Chile mientras estaba con su padre, que también arribó ayer a la Argentina y sostuvo que su hijo es inocente. “Fue a pasar las fiestas conmigo, jamás pensé una cosa así, él no sabe nada de estas cosas. Vengo a ver, no sé qué pasó”, dijo el hombre al desembarcar en el aeroparque Jorge Newbery mientras la Policía trasladaba a su hijo. El padre del detenido dijo que vive en Buenos Aires, que actualmente está separado de la madre de su hijo, pero que “por motivos familiares” últimamente estuvo en Perú, de donde es oriundo, y en Chile, donde viven sus hermanas.

Al ser consultado sobre si su hijo es inocente, respondió: “Si señor, siempre está mal matar, pero que sea mi hijo el que lo haya hecho es otra cosa. Creo en su palabra”. Y relató que viajó a Santiago a visitar a sus hermanas e invitó a su hijo a que pase las fiestas con él. “Pero no encubrí, sólo lo esperé allá en Chile”, afirmó el hombre, quien dijo que el chico no tiene antecedentes penales y que los “sorprendió” la detención cuando se encontraban en la casa de una de sus hermanas. “No se resistió porque no está enterado de nada”, remarcó.

Hay otro detenido con antecedentes

Un joven de 26 años fue detenido ayer en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, acusado de haber participado en el crimen de Brian. El nuevo apresado fue identificado por la policía como Luis Gómez, alias “Yun”, quien tiene varios antecedentes penales por delitos contra la propiedad y una captura por robo. Fue detenido por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal, con orden del juez de Instrucción 14, Ricardo Farías, y fue comunicada al juez de Menores 7, Enrique Velázquez, durante varios allanamientos realizados en la villa 1-11-14. En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, recibieron ayer a los padres de Brian para ofrecerles un informe sobre el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad para capturar a los dos sospechosos. Eduardo Dotto, el abuelo de Brian, pidió a la Justicia que no liberen a los detenidos y aseguró que los delincuentes que participaron del homicidio quemaron la moto que utilizaron en el hecho.