El tarotista de Boca no se equivocó con la derrota de River

Tomarlo a forma de chiste es válido, pero hay que reconocerle a Walter Lavalle que está encendido con las predicciones. Para mala suerte de los seguidores de River , el tarotista de Boca no se equivocó y por tercera vez se cumple lo que dicen él y sus cartas. Siempre decimos que en el fútbol se vale todo. Los seguidores siempre tienen algún “ritual” especial, alguna oración o alguna forma de animar y transmitirle buena suerte a sus equipos y cuando hay alguna derrota, además de errores los jugadores de nuestros clubes preferidos, también culpamos a la mala suerte.

RIVER TAROT.jpg Y así, las predicciones de Walter Lavalle le pegaron fuerte al River ganador de Gallardo.

"Lectura de Palmeiras, dudas, fe, fuerza de voluntad, y sobre todas las cosas, el éxito, el famoso 7 de basto. Con estas cartas, Palmeiras elimina a River", dijo Lavalle en su cuenta de Twitter. Y agregó: "En cambio a River le salen cartas malísimas, estas lecturas comprenden los dos partidos por Copa Libertadores. Con estas cartas, Palmeiras finalista. Fuerte decepción para River según el tarot". Esto no quiere decir que River haya quedado eliminado, por supuesto que no. Pero no hay dudas de que las cartas "fueron malísimas" y el equipo de Núñez lo sufrió en la ida.

Walter Lavalle, se dedica al tarot como pasatiempo, pero no hay dudas de que la viene pegando desde hace tiempo. Uno de sus primeros aciertos fue la final de la Libertadores 2019, cuando anticipó en el entretiempo que Flamengo le iba a dar vuelta el partido a River. Luego, a inicios del 2020, dijo que Boca sería el campeón de la Superliga, a pesar de que corría de atrás en la tabla de posiciones.

Así que, si de las cartas depende, River deberá pedirle a Walter Lavalle que las juegue a su favor y le permita remontar en la vuelta contra el Palmeiras y poder colarse a la final de la Copa Libertadores.