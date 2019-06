Asimismo, Vielma se mantuvo firme en su postura en el caso de la jueza de línea, Daniela Muñóz, que para él “está cerrado, no voy a hablar de ese tema porque insisto que no hice nada”.

Cabe recordar que tras tomar conocimiento del fallo, Vielma había manifestado. “Ustedes tienen el video, todo lo que se ha hablado no es cierto...Es una aberración. Si el Tribunal se maneja de esa manera, son unos caraduras. Era de preverlo, no me quieren porque no soy obsecuente de nadie”.

Y en aquel entonces también disparó: “Soy sanguíneo en la cancha, pero nunca hubo una agresión, no me gustan las injusticias. Voy a apelar, tengo las herramientas, me quieren juzgar por lo que dije desde afuera de la cancha que en verdad no dije. Buscaron un chivo expiatorio. No soy una ‘carmelita descalza’, lo admitió pero en este caso me toman de perejil”.

Lo cierto es que el hombre recapacitó y pidió las disculpas a las autoridades.

