"Yo escuché eso, hay muchos matrimonios que se separan por esas cuestiones pero no es el caso de ellos. Cuando Victoria se casa con Matías, todo el patrimonio de Matías ya era anterior. Pregunten y lo que sé respondo, y lo que no sé no lo voy a responder", replicó, tajante, Rosenfeld.

El tono y las palabras no fueron recibidas de buena manera por Latorre, quien antes de levantarse de la mesa e irse, dijo: "A mi no me gusta la dictadura, me gusta la democracia. Dijiste ‘cuando estoy yo, no hablen de estas cosas’, adelante tuyo no hablo más nada. Vos solamente querés que te pregunten lo que querés".

Para intentar calmar las aguas, la abogada continuó su diálogo con Marcelo Polino y comentó: "Ya que vine, voy a hablar. Yo contesto todo lo que me preguntan. Ahora si la idea es hablar y yo digo ‘no sé la respuesta’, no queda bien porque me están haciendo responsable de tener que tener la info de un cliente que no tengo. Con Yanina me divierto, la adoro".

Pero la réplica de Yanina no terminó ahí: ya fuera del estudio y finalizado el programa, utilizó su cuenta de Twitter para prolongar su descarga.

Yanina Latorre on Twitter Ana Rosenfeld miente siempre, cuenta lo q le conviene. Y si le preguntas lo q no le conviene se calienta. Quiere ser mediatica y q le pregunten lo q quiere. Q se quede en la casa — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Siempre se enoja. Me pudrio. Le molestaron mis preguntas https://t.co/QgO2rxJng1 — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Al final termine peleando c ana rosenfeld por grace. Ella dio una data en lam, sobre vanucci y cdo se la pregunte en radio mitre se ataco. Se ve q graciela tenia razon — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Y sigo en tw por q me levante del estudio de radio. Ana pidio q no le preguntemos cosas o q no digamos cosas en su presencia sobre vanucci. Solo ella sabe del juicio en tw — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Ana rosenfeld no sebanco mis preguntas, y encima dice q asegure, q la interpele y q no sabia nada y confundia. Al final le tengo q dar la razon a Rial — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Ana Rosenfeld va a los programas para q les chupen las medias. Y me dijo al aire hoy q no hable delante de ella de vanucci, ni lenpregunte cosas. Perdonnnnnn??? Quien sos? — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Graciela dijo q tenia la data de q no estan separados realmente, q lo hicieron por un tema economico, deudas y patrimonio https://t.co/5tv6h3Vnbn — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter A ana rosenfeld le molesto q yo recuerde el tendal de deudas q dejaron vanucci y el marido. — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Yanina Latorre on Twitter Te podra gustar o no burlando. El tipo defiende a darthes y se la banca. La cagona de rosenfeld defiende casos como los de vanucci, pero condiciona. No podes preguntar ni afirmar nada — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 14, 2019

Las respuestas de Rosenfeld:

Ana Rosenfeld on Twitter Soy la abogada de VictoriaVannucci solamente en su juicio contra @twiter No tengo porque contestar preguntas, Cuya respuesta no se! https://t.co/1wIBtmdt0g — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) September 14, 2019

Emiliano Wybert on Twitter Jorge Porta y autoridades pertinentes de la radio deberían suspender a Yanina!! Una loquita psiquiátrica desubicada y encima haciendo apología del alcoholismo. Mi solidaridad con la Dra. @AnaRosenfeldOk ya que escuché toda la nota y fue un momento muy incómodo. No todo es show! https://t.co/n4MQGA23Jq — Emiliano Wybert (@EmilianoWybert) September 14, 2019

