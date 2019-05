El tierno video de Nico Vázquez para Gimena Accardi en su cumpleaños

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Vazquez (@nicovazquezok) el 2019-05-27T16:02:39+00:00">27 May, 2019 a las 9:02 PDT

Con la canción "Can't Help Falling In Love" de Elvis Presley como musicalizador, el material recopila imágenes de anécdotas y momentos compartidos; incluso, su emocionante casamiento.

Lo cierto es que el video emocionó a todos los fanáticos y también a compañeros del ambiente, ya que Sofía "Jujuy" Jiménez, Fer Metilli y Pilar Gamboa reaccionaron y comentaron el posteo.