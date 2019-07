El Tigre Verón redobla la apuesta contra Hugo Moyano

Hugo Moyano demandó a Suar y al actor Julio Chávez por considerar que El Tigre Verón “viola los derechos posiblemente patrimoniales” al asegurar que es una “copia” de la vida del líder camionero. Si bien los productores no se refirieron al tema, desde Polka anunciaron que la ficción tendrá su segunda temporada. “Desde el inicio del proyecto, tanto Chávez, como las partes involucradas, estábamos al tanto de que la ficción no iba a quedarse en una sola temporada. Se le pidió al protagonista que no tome ningún compromiso para darle prioridad al contrato y posible inicio de grabaciones de la segunda parte”, reveló una fuente a Perfil.