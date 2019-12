El Papi Dehais es una leyenda de Independiente. Va y viene de los nervios a un costado del campo de juego, en la zona de vestuarios.

Gesticula, mira la hora, se toma la cabeza. Con la ropa del Rojo, porque es un colaborador permanente, se entremezcla con allegados a Alianza, quienes le demuestran su respeto como gloria del fútbol regional que es. Y no va que el Facu, su hijo, también termina siendo fundamental en la definición desde los doce pasos al anotar el penúltimo disparo.

El hombre de mil batallas en el CAI se mantiene sereno (la procesión va por dentro) y respetuoso al margen de la celebración pero a pedido de LM Neuquén va al encuentro de su pibe. Lo felicita, posan para la foto y lloran juntos. El título de Independiente, está claro, queda en familia.

Festejo-Independiente-campeón-2.jpg

Gran Hermano

“Emi patea muy bien los penales y quedamos que si se definía desde los doce pasos, ejecutaba él el último. Y por suerte se dio. Es una alegría, justo es mi hermano pero esto es fútbol, son las cosas lindas”, asegura Guillermo, el entrenador del Rojo, que consiguió el primer título en el club en el primer torneo que disputa en forma íntegra.

“Es la primera vez que salgo campeón con mi hermano, la segunda vez que me dirige, así que se disfruta más. No sé cuánto más tiempo voy a jugar pero esta es la frutilla del postre”, declara emocionado en plena celebración el Emi.

“Estoy feliz también por este grupo de jóvenes, un equipo con un promedio de edad de 22 años que entendió el mensaje. Es una revancha porque habíamos estado cerca con Unión Vecinal, quedando eliminados en semifinales por penales”, recuerda el entrenador, que logró lo que otros con más curriculum no pudieron estos últimos años: dar la vuelta con el Rojo. Y con la yapa de hacerlo con su hermano.

Embed

En el nombre del Papi

Facundo Dehais eligió pegarle a un palo y festejó con la hinchada de Independiente al ver ingresar la pelota. Salió defensor como su viejo, ícono de Independiente, quien lanzó un puñito al aire al ver que el remate del pibe ingresó al arco. Era el 2 a 1 para encaminar la serie, que finalmente ganó Independiente 3 a 1 desde los doce pasos.

Ahí llegó el ansiado festejo. “Se lo merece el Facu y todo los chicos y el club. Muy sufrido pero feliz por ver al querido Rojo dar la vuelta”, cuenta el Papi Dehais al borde de las lágrimas. “Feliz de la vida de compartirlo con mi viejo. Él deja muchas cosas de lado para aportar su granito de arena en el club. Darle este regalo me llena de felicidad. Compartimos la misma felicidad por Independiente, me llena el alma, el corazón. Tuve posibilidades de irme y me dijo: quédate acá. Me emociona, lloramos juntos. Feliz por la familia, por mi novia, por nuestro querido Independiente”, dice Facu. La familia del glorioso Rojo está de fiesta.

Recuadro-página-8-Dale-Frases.jpg

LEÉ MÁS

El Rojo gritó campeón en la Copa Neuquén: así fue la apasionante definición de la final por penales

Panchito, el fana del Rojo, cumplió el sueño de su vida y entregó la Copa

El héroe: "Es para mi abuela que se fue justo hace dos años"