El trauma de la infancia que Ariel Rodríguez Palacios no pudo superar

El trauma de la infancia de Ariel Rodríguez Palacios.mp4 Ariel Rodríguez Palacios contó en Ariel en su Salsa cuál es el trauma de su infancia que aún no lograr superar.

“No quiero recordarlo porque me hace mal”, fue la tajante respuesta del chef. Aunque enseguida empezó a hablar del tema. “El payaso maldito no sé si no habrá venido con los Reyes o en un cumpleaños. Prefiero ni recordarlo. ¿Sabés lo que fue dormir en la infancia con ese payaso mirándome fijo a la noche y pensando que camina y te agarra o te respira de cerca? Quedé muy traumado”, confesó.

Y recordó que de chico “dormía en un cuarto con mi hermano en una camita al lado de la otra y con una mesita de luz al medio". Para graficar le habitación de su infancia, graficó: "al lado de la puerta de la habitación había una escalera que iba a un piso de abajo. Si estaba la puerta abierta, yo veía directo la escalera”.

No era el mejor escenario para un niño asustado. “Tenía terror. Me levantaba a la noche y me quedaba asustado en la puerta del cuarto de mis viejos, pero no quería moverme porque encima estaba el payaso y sentía que me miraba. Un día... y esto lo juro... sentí que alguien me tiraba de las patas, que estaban para adelante apuntando a la puerta que daba a la escalera...miré al payaso a ver si se había enloquecido”, relató.

Para concluir, expresó que ese trauma aún lo acompaña. "Al día de hoy todavía no sé lo que fue. Creo que me metí en la cama de mi hermano esa noche y sentí mucho miedo. Habrá sido una pesadilla, pero nunca supe qué fue lo que pasó... Lo cuento y todavía se me eriza la piel”, confesó el cocinero.