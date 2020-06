El Trece se renueva: Mariana regresa con Mamushka

“El juego se estructura a partir de diez mamushkas muy grandes que esconden sorpresas. Algunas tienen mucho dinero y otras están vacías y hacen perder lo ganado hasta el momento”, explicó Fabbiani en diálogo con La Nación. “Pueden plantarse o seguir y arriesgar. Es un juego de estrategia con mucho de azar que te mantiene en tensión permanente. Lo vengo jugando con mamushkas de juguete y la verdad es que atrapa al que juega y al que mira. Es muy divertido”, agregó la conductora sobre la propuesta de Mandarina, la productora que comanda su pareja Mariano Chihade.

Cambios en la grilla

La vuelta de Fabbiani a la pantalla tuvo como consecuencia la salida de Mónica Gutiérrez y su ciclo Crónicas de la tarde de la señal y el cambio de horario de Corte y confección, que a partir de hoy se emitirá de 14:30 a 16:30. A su término, arrancará El Gran Premio de la Cocina hasta las 18:45.

“Con Mirtha nos hemos peleado, me enojé con ella”

En medio del raid mediático para promocionar el estreno de Mamushka, Mariana Fabbiani se refirió a su cortocircuito con Mirtha Legrand, el año pasado, cuando la diva de los almuerzos dio a entender que El Diario de Mariana finalizaría dado que Adrián Suar le había ofrecido hacer su clásico programa en forma semanal en la franja de DDM.

“Con Mirtha nos hemos peleado, me he enojado mucho con ella, pero todo lo hemos hablado en privado con respeto y cariño. Me pidió disculpas y supo reconocer que se había equivocado en aquel momento. Fue una situación difícil porque estaba terminando el programa y mis compañeros aún no lo sabían. Me enojé y lo entendió. Tengo la confianza para hablarlo y decirle lo que me molesta con todas las letras”, señaló Mariana en una nota con La Nación. .

Consultada por el raro momento que se vivió en el ciclo solidario Unidos por Argentina, cuando La Chiqui saludó a Verónica Lozano luego de que Fabbiani iniciara la charla telefónica, la conductora manifestó: “Fue una confusión real porque en la rutina figuraba que Vero la entrevistaría más tarde. De hecho, yo me sorprendí cuando me anunciaron al aire que salía Mirtha. No creo, para nada, que lo haya hecho con maldad, incluso me llamó luego del programa. Hace poco me comuniqué con ella para acercarle mi cariño ante la muerte de su hermana Goldy”.

“La distancia con los participantes es lo que más me cuesta”

Mariana Fabbiani contó que empezó las grabaciones de Mamushka cuando se flexibilizó la cuarentena por el coronavirus. Y remarcó que en el piso se toman todas las medidas preventivas. “En plena pandemia salir es toda una situación, una siente que hay peligros por todos lados. Pero aliviana ver que se concreta algo que venimos gestando, aunque es rara la situación: nadie se puede saludar, todo el mundo está con su barbijo. Quiero abrazar a los participantes y no puedo. La distancia física es lo que más me cuesta”, reconoció.

“Soy muy expresiva físicamente y me di cuenta que toco mucho al otro. No había reparado en eso hasta este momento de distanciamiento”, agregó.

