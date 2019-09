En efecto, en el último tiempo, la crónica ferroviaria más habitual denuncia la suspensión del servicio por culpa de un camión que choca contra ese puente, circunstancia que no parece que vaya a ceder en el corto plazo, sobre todo porque el tránsito pesado ya no necesita pasar por la ciudad de Neuquén. Por un lado, está la conveniencia de reconducir todo el tránsito pesado por el tercer puente y, por el otro, el enorme movimiento que genera Vaca Muerta. Sin vislumbrar una solución en lo inmediato, ¿cuántos choques más soportará?

En diálogo con LM Cipolletti, Pantaleón Huanque, integrante del gremio La Fraternidad, expresó que los trabajadores están muy preocupados por la situación, por la que efectuaron el reclamo a Vialidad Nacional. “El puente aguanta porque tiene dos apoyos que son antiguos pero muy eficientes para el ferrocarril. Pero esto no significa que deberíamos pasar por esta situación. El puente está para absorber los movimientos del tren, las vibraciones del material, y no para soportar los choques de un camión”, sostuvo Huanque. Advirtió que los siniestros ocurren por “negligencia de los conductores, no hay otra explicación”. Y acotó: “Somos conscientes de que la ruta se transita mucho más por Vaca Muerta”.

Hace poco, autoridades de Vialidad Nacional recorrieron el lugar y comprobaron que la ruta se podía bajar 30 centímetros. Sin embargo, Huanque aclaró que no hay fecha para la obra. “Esperemos que lo hagan, porque no hay otra solución. Si esperamos que los conductores no pasen cuando exceden la altura, eso no va a ocurrir”, consideró.

Aseguró que desde La Fraternidad trabajan para que el Estado nacional "dé bolilla" y destacó el esfuerzo y compromiso de los conductores de la formación, quienes “tienen la observancia de acomodar las vías, a la hora que sea, para que no ocurra un accidente grave”.

La altura máxima del puente ferroviario es de cuatro metros, y si no se respeta es por exclusiva responsabilidad de los camioneros que exceden esa medición. Desde la Caminera, el titular de Seguridad Vial, Marcos Peralta, evaluó que los incidentes ocurren porque el conductor “va distraído, otra explicación no le encuentro, ya que se trata de un conductor profesional que cada uno o dos años es evaluado”.

Como perito, Peralta notó que muchos de esos camiones que colisionan con el puente no tienen una buena visión, a raíz de los plásticos que colocan en los parabrisas o del polarizado de los vidrios: “La mayoría tiene un rectángulo de visión que no supera los 30 centímetros”.

Antecedentes y alternativas

Lo ideal sería que los camiones no pasen por debajo del puente, sobre todo aquellos que transportan maquinaria o cargas pesadas, ya que tienen otro desvío que igualmente los conduce al tercer puente.

De acuerdo con los archivos de LMC, el Tren del Valle sufrió al menos diez siniestros que suspendieron su servicio en lo que va del año, ya sea por negligencia de un camión o de un vehículo de menor porte que chocó en un paso a nivel a lo largo de su recorrido.

Ante la situación, el Municipio tomó cartas en el asunto y se comprometió a iluminar el puente. Peralta aconsejó colocar cartelería con información variable, que se prende y se apaga, de tipo destellante, con luz led, para advertir a los camioneros.

