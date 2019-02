El Tribunal rechazó el pedido de Cristina y el 26 irá a juicio

Buenos aires. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó de manera unánime los pedidos formulados por Cristina Kirchner, mediante los cuales intentó retrasar el inicio del primer juicio oral en su contra en una causa por corrupción. La ex presidenta había requerido la suspensión de esta etapa por no concluirse la instrucción preliminar (ya que aún no finalizó una pericia pedida por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz. Todo le fue negado y el 26 de febrero estará sentada, por primera vez, en el banquillo de los acusados.