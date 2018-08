El triste saldo de la violencia entre colegas

“Estuve en la guardia anoche para que me hicieran las radiografías y tengo fracturado el tabique. Me dieron un codazo en un córner. Ellos jugaban fuerte”, comentó Cattaneo sobre la acción que lo sacó del campo en ambulancia. “En la semana me van a decir si necesita operación”, resumió el defensor sobre su situación a futuro.

La lesión de Sergio Sandoval se dio luego de jugarse un lateral en campo rival cuando el central Raúl Sandoval hizo una entrada temeraria. “Fue una pelota dividida. Sinceramente, el defensor vino directamente a pegarme. Me agarró justo en la rodilla y me desplazó la rótula. La enfermera me la logró reacomodar. Hoy tengo que ver al médico para ver cómo está ”, contó Sandoval sobre el episodio que terminó en tarjeta amarilla para el central del conjunto del Chañar.

Rojas y acusaciones cruzadas

Estas no fueron las únicas acciones que estuvieron marcadas por la “pierna fuerte” y tres miembros de San Patricio fueron expulsados por circunstancias similares. Kevin Aranda y Emiliano Sánchez vieron la roja en la primera mitad por dos faltas graves así como el técnico del conjunto visitante, Joaquín Pereira, por protestar sobre las decisiones arbitrales del partido.

El referí del encuentro, Guillermo Martín, manifestó sobre este último hecho: “Se metió en el campo de juego y faltó el respeto a la terna arbitral”. Desde el lado de San Patricio, el entrenador expulsado manifestó: “Los errores de los árbitros nos condicionaron a lo largo del partido”. Además, anticipó que presentaran un descargo para que en la semana Lifune emita su veredicto sobre los incidentes en cancha de Pacífico.

En las puertas de una fecha clave

Las lesiones de Cattaneo y Sandoval abren un signo de interrogación para el técnico de Pacífico, Gabriel Lineares, que tendrá dos titulares menos de cara al choque frente a Deportivo Rincón, el puntero. De ganar, el conjunto de la capital pasaría a la punta por lo que los incidentes llegan en un momento inoportuno. “Nos gustaría jugar con los mismos once si bien confiamos en los que llegan atrás”, dijo el técnico.