El video viral de Stefi Roitman que desató los rumores de embarazo

¿Stefi Roitman, embarazada La verdad detrás del viral que in.mp4 Fuente: Redes Sociales

No es la primera vez que Stefi Roitman pasa por estos rumores, y aunque la actriz aseguró que quiere ser madre, explicó que aún no era el momento. "Hoy soñé que estaba embarazadísima", contó una vez que le preguntaron por eso y agregó: "Fue hermoso, fue tan real, sentía nauseas. De hecho, me desperté con una sensación tan linda, que dije 'ay, re estoy', pero ahora ya se me pasó".

"Yo siempre digo, hijo no, todavía no. Me veo en esa, pero no todavía", explicó otra vez antes de ampliar: “Me gustaría ser madre, no ahora la verdad pero en un futuro sí, re. Soy muy amante de los pequeños”.

Además, más de una vez se quejó de que siempre la involucraran en este tipo de rumores: “En cada foto o en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es: ¿Estás embarazada?'. Tenés cara de embarazada. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada”.