“No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaban que no mirara la locura mediática que se armó. Y decidí ayer mirar un poco. No te puedo explicar la noche que pasé cuando vi la denuncia. Tuve pensamientos muy oscuros y dije ‘estoy muerto’”, sostuvo Darthés. “Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa es decir mi verdad. Yo nunca violé ni acosé a nadie”, agregó.

“Voy a ir a Nicaragua y me voy a presentar en la Justicia. Yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto, yo soy el primero que me mato”, afirmó. “Yo no puedo obligar a que la gente me crea, pero de la manera que se hizo la gente me condenó, ¿cómo hago para defenderme? Yo ya estoy muerto, estoy muerto psíquicamente, mi carrera, que ya no me importa. Sólo me importan mis hijos y mi mujer. Lo único que le pido a la gente es qué pasaría si lo que dice Thelma es mentira. ¿Si pasara algo así todo va a ser normal al otro día? ¿Somos todos tan enfermos?”, concluyó.

Juan Guilera

Desmentida: “Yo no era novio de Thelma en la gira”

Tras el polémico descargo de Darthés, el actor Juan Guilera salió a desmentir que haya sido novio de Thelma Fardín en el momento en que se dio la violación denunciada, tal como aseguró el ex protagonista de Patito feo. A su vez, Guilera reveló que Darthés intentó manipularlo al llamarlo un día antes de la conferencia de prensa de Thelma para preguntarle si se acordaba de que en algún momento le había dicho que Thelma tenía fantasías con él. “Yo no le dije eso ni me acordaba de haber hablado con él de Thelma. Me pareció sospechoso”, aseguró.

