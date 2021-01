Emocionante: Licha López se "quebró" al despedirse de Racing

Trató de disimular sus emociones pero no pudo evitar quebrarse. Emocionarse. “Para mí no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo”, dijo Lisandro López con ojos vidriosos y haciendo una pausa para no llorar...

Anteriormente explicó en conferencia de prensa: “Estoy acá para anunciar mi salida del club. Dar por terminada mi segunda etapa en la institución después de cinco años maravillosos con momentos espectaculares, otros no tan buenos. Es un momento donde hay un cansancio y un agotamiento físico, y sobre todo mental, he decidido terminar esta etapa en el club”.

https://twitter.com/elcancillercom/status/1351562274805317634 La emoción de Lisandro López al comunicar su salida de Racing: "Me voy con mucha tranquilidad de haber dejado todo". (Vía @TyCSports) pic.twitter.com/M8AkvxooHF — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 19, 2021

Tiene todo acordado con el Atlanta United de la MLS, al que acaba de desembarcar su compatriota Gabriel Heinze como entrenador. El Gringo y Lichacoincidieron en la Selección y en la liga francesa, cuando el defensor militó en el Olympique de Marsella y el delantero en Lyon desde 2009 a 2011. Sin embargo, evitó confirmarlo: “Realmente no puedo decir a dónde voy a seguir mi carrera porque no lo tengo cerrado”, aclaró de todas formas, aunque admitió que hay conversaciones con clubes de Estados Unidos. Y resaltó: “Sería una falta de respeto estar sentado acá siendo jugador de otro club”.

“Fueron cinco años donde realmente di todo lo que tenía y lo que podía, hoy se termina. Quiero dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al 100%, para mí el compromiso fue y es siempre innegociable. Siempre exigí a toda la gente de acá, sobre todo a mis compañeros eso del compromiso al 100% y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera. Y si siento que yo no puedo, no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco, así es como me gusta y es por ese motivo que hoy anuncio mi salida del club”, fue la conclusión general de Licha.

https://twitter.com/1903Academia/status/1351511943631220740 Lisandro López es el 15° jugador que más goles oficiales metió en la historia de @RacingClub (75)



Es el máximo goleador de los últimos 55 años del club



Si sos de #Racing y tenés entre 55 y 2 años, LISANDRO es el jugador que más veces te hizo gritar un gol en tu vida pic.twitter.com/8jkYdMqOmS — Historia Academia (@1903Academia) January 19, 2021

Finalmente dijo: “Siento que es el momento, que no puedo comprometerme de la manera que siempre tuve y a mí me gusta. Desde lo mental, porque en lo físico uno puede estar limitado por la edad pero entrega todo lo que tiene. Pero sobre todo es mental”. Pese a no haberse podido despedir del público de Racing en la cancha por la prohibición de concurrencia en base a los contagios del coronavirus, López lo hizo convirtiendo un golazo en la última victoria ante Newell’s.