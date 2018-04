“Me voy super agradecida a Combate, a las autoridades del canal (El Nueve) que siempre me escucharon. Y me voy feliz a otros caminos, a otros rumbos pero Combate fue mi casa, más allá de las diferencias, que no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Gracias por estos cinco campeonatos”, expresó la novia de Fabián “Poroto” Cubero, intentando no romper en llanto.

La joven deportista, que aseguró que quiere seguir explorando la televisión, ya tendría una propuesta muy tentadora, de la mano de Moria Casán. Es que la One probó a Mica como panelista en el piloto de su programa, que pronto verá la luz en América. La verborragia de Viciconte sería una de las cualidades que llamó la atención para que ocupe ese espacio. Mientras se define si será parte del show de la diva, la novia de Cubero continuará en La tribuna de Guido.