Emotivo recuerdo a un año de la muerte de Edgardo Antoñana

El histórico conductor del noticiero matutino de los fines de semana de TN, murió a los 62 años en su casa de Cariló por un aneurisma. Su dupla en la pantalla con Dominique Metzger y su estilo cascarrabias habían conquistado el corazón de los televidentes.

Es por eso que la periodista lo recordó con un emotivo mensaje que compartió con varias fotos junto a Antoñana.

"Hoy es un día especial. Ya es un año de tu partida tan abrupta y sorpresiva. La parte más triste y dolorosa siempre es para los que quedamos acá extrañando tu cotidianeidad. Esperar un llamadito en la semana para ver como ando, si tengo alguna novedad entretenida para contarte del canal, alguna cena en la semana repleta de anécdotas tuyas. El mejor maestro que me toco fuiste vos sin duda alguna, una clase de periodismo que ya no existe más, un tipo fino , elegante pero con más calle que nadie. Edgar querido, donde quieras que estés te mando todo mi agradecimiento y amor!", escribió en la publicación que reunió casi 18 mil "me gusta" en Instagram.

Antoñana nació en Plaza Huincul. En una de las últimas entrevistas que le había dado a TN Show, bromeó que "conoció el paraguas recién en Buenos Aires" por lo "desértica" que es su ciudad natal.

Estudió locución en Capital Federal y se mudó a Europa durante la dictadura, donde trabajó para la BBC de Londres. También fue periodista de la revista Gente, Canal 9, Canal 7 y ATC.

Además, el conductor fue productor periodístico de Susana Giménez. Según él mismo contó, vivó esa tarea "con cierto sufrimiento". "Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo, al que no pertenezco. No me sentía enriquecido profesionalmente, sentía cierta postergación", le había confesado a TN Show.

LEÉ MÁS

Murió el neuquino Edgardo Antoñana, conductor de los fines de semana de TN