“Yo necesito que cumplan la carga horaria. Poné a las mujeres a fregar con una mopa. No se les va a caer el útero ni la matriz por una rotativa, ponelas a laburar". "A las encargadas tenés que convencerlas, cogerlas, violarlas, manoseálas, hacé lo que quieras Luis, pero las minas tienen que salir renunciando". "¡Que se mueran en el servicio!", son solo algunas de las frases que se escuchan en los audios del gerente difundidos por el portal Cosecha Roja. Sin embargo, en las cintas, no sólo se escucha a ese hombre, sino que también habla personal de Recursos Humanos.

Misoginia y explotación: “Violalas o manosealas, pero que renuncien” - Parte 1/3

Además, del maltrato psicológico y físico que expone los audios hacia las trabajadoras, el ejecutivo reclama constantemente que las empleadas tienen que trabajar las ocho horas y si se enferman, se lastiman o tienen un inconveniente "que queden afuera". En ese contexto, una de las mujeres que se encontraba trabajando pese a ser paciente de riesgo, porque la empresa la obliga, dejó de recibir su salario cuando su estado de salud la obligo quedarse en casa.

Mari, una de las trabajadoras de JetLimp, contó que trabajaba desde hace 10 años en la empresa de limpieza. Tiene artritis y la enfermedad de Chagas. Cuando comenzó la cuarentena tenía mucho dolor en una rodilla y fue a una guardia. Allí le recomendaron que pida licencia porque es paciente de riesgo, presentó el certificado y la compañía le envió un telegrama diciendo que si no se presentaba, la iban a despedir con causa.

Misoginia y explotación: “Violalas o manosealas, pero que renuncien” - Parte 2/3

Misoginia y explotación: “Violalas o manosealas, pero que renuncien” - Parte 3/3

La empleada relató que el maltrato es constante. En este sentido, la gerente de Recursos Humanos manda audios burlándose si alguien tiene un accidente laboral. "Le decís que ella sale de ART de licencia y sabe que está afuera. ¡Ya decile! No sé cómo carajo hizo para golpearse con un tacho de basura la cabeza" o "Andá al kiosco, comprate una gotita y pegásela en la cabeza a la idiota esa", se la escucha decir.

Mari decidió demandar a la empresa por los sueldos impagos. Durante los últimos estos meses no pudo cobrar el IFE ni la asignación familiar porque la empresa no la dio de baja. La semana pasada el juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N° 50, a cargo de Horacio Ojeda, resolvió a su favor. JetLimp tendrá que pagarle todos los sueldos “que no fueron pagados desde el inicio de la cuarentena con el argumento que su enfermedad no estaba incluida en el listado de la Resolución MTEySS 207/2020”.