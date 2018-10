La ex vedette iniciará su merecido descanso -actualmente está al frente de Intrusos y de su propio programa- el 15 de noviembre, pocos días después del retorno de Jorge Rial, quien volvería a ser parte del ciclo chimentero desde el 12 de noviembre.

“El 15 de noviembre, en principio, me voy por quince días y vuelvo, porque se va todo el mundo y yo no me voy. Me voy a Europa... Desde ahora, quiero que (Liliana) Parodi, como me reemplazó cuando hice el talk show, me reemplace”, fue el pedido de Moria para que la propia gerenta del canal se encargue de reemplazarla.

Por el momento, y según la información publicada por el portal Exitoína, los directivos del canal manejan otras opciones y se pusieron en contacto con Soledad Silveyra para ocupar el lugar de la One. Sin embargo, la actriz rechazó la oferta. ¿Quién será la próxima opción?.