En Chile se calentaron con Mirtha y la tildaron de "decir estupideces"

La actriz y productora teatral chilena Li Fridman, estalló en furia luego de las declaraciones de la Chiqui. “Esa señora dice unos comentarios que no sé si son porque está muy vieja o porque está desinformada, pero no pasó eso en ningún caso”, lanzó muy enojada la artista.

"Fue una estupidez lo que dijo esa señora. Esta es una obra independiente y ningún actor ni nadie de la producción tenía un sueldo. El bordereau, todo lo que se recauda, es el sueldo. El público paga nuestro sueldo. Es todo autogestión, no teníamos sueldo", explicó la productora.

"Todavía no habíamos terminado la temporada, por lo tanto no había sueldo que pagar aún. Juana sabía eso. Ella se unió a este proyecto sabiendo todas las condiciones y no fue eso lo que pasó", continuó contando, para detallar el por qué la nieta de Mirtha no cobró.

"Yo no sé la Juana tiene sus razones personales, yo no puedo hablar de eso por más que me las dijo. Lo único que quiero aclarar es que no se le debía plata, no se le maltrata y tenía agua en el camarín. Así que señora, cómo se llama, Mirtha Legrand, no hable estupideces", finalizó.

