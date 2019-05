Embed

"Se empezaron a 'morir' las neuronas del nervio y fui perdiendo la vista. Si vos me ves tengo los ojos bien pero el tema es que el nervio no transmite la imagen al cerebro. Estuve tres veces internada, me hicieron todo lo que estuvo al alcance pero no hubo caso. No se sabe qué es lo que tengo, no tiene nombre y apellido por lo tanto tampoco hay un tratamiento específico. En su momento me atendieron los síntomas, me daban corticoides pero no hubo resultados. Me dicen que soy joven y que la ciencia avanza… Yo tengo esperanzas de que algún día voy a poder volver a ver. Hoy no veo y tengo que vivir así. Si algún día todo cambia sería mágico, pero mientras tanto tengo que desarrollar herramientas para vivir", explicó sobre el momento en el que quedó ciega.