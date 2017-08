En el Millo temen una contraoferta del Leverkusen

El delantero es pretendido por el poderoso Bayer Leverkusen, que llego a Núñez con una oferta que no supera la cláusula, pero en el Millo temen que retruque la apuesta.

“De la única manera que puede salir Lucas es por la cláusula, y si llega la oferta, deberá ser él quien decida. Económicamente es imposible retenerlo. Si se va, nos deja sin margen de respuesta para poder reemplazarlo, como pasó con Driussi”, admitió Francescoli, en el caso de que el club alemán decida pagar los 18 millones de euros limpios de impuestos y cargas que elevarían a 24 millones el desembolso total.

6 millones faltan para alcanzar la cláusula. El Leverkusen ofertó 18 millones de euros por Alario. Tiene que llegar a los 24 para alcanzar el corto de la cláusula.

Francescoli, participante de la reunión que mantuvo con Alario, su padre y su representante, aseguró que el futbolista entendió que para el club es intransferible.

“Le dije que en River es irreemplazable”, confió Francescoli, a modo de seducir al jugador para su continuidad.

Alario, por su parte, no ocultó que la propuesta de irse a jugar a la Bundesliga lo seduce. River, de cara al debut en la Superliga, ya no tendría tiempo para buscar un reemplazante; de todas formas, Francescoli dijo que no hay otro 9 como Alario, dando cuenta de la trascendencia de la operación.