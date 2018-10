En guerra por Cabré

En un nuevo round, la conductora de Combate hizo una picante declaración en Los especialistas del show. Al abordarla, la periodista Majo Martino le dijo: “Se juntaron un montón de chicas en el ‘Bailando’ que compartieron pareja con vos. Sole Fandiño salió con Nicolás...”. “Bueno, pero lo importante es ser la última, no la primera”, lanzó Laurita. Cómplice, la cronista arrancó la frase “la que ríe última...” y bailarina remató entre carcajadas: “¡Ríe mejor!”.

“Yo me tenía que defender, fueron palos por atrás. Me cansé del ninguneo y de la agresión constante”, dijo hace unos días Fandiño al explicar por qué la enfrentó en la gala de eliminación, cuando le espetó: “Si no sabés quién soy, preguntale a tu novio, que me conoce muy bien”.

¿Vínculo irresuelto?

“No entiendo por qué mete a mi pareja en esto”, lanzó con tono más serio Laurita en la nota con Martino. “Yo sólo le di mis devoluciones. Si ofendí su ego, le pedí disculpas. Ahora, si no tiene algo resuelto o algo le pasa, es tema de ella”, dijo la ex de Fede Bal sobre la actriz, que se separó de Cabré luego de que le llegara el rumor de que la había engañado con Isabel Macedo.