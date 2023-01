En medio del escándalo por infidelidad, habló el supuesto amante de Wanda Nara

Venía siendo un verano bastante tranquilo para Wanda Nara y Mauro Icardi , por lo menos en lo que se puede llamar tranquilo a su día a día. Sin embargo, en la tarde del miércoles un nuevo escándalo estalló, luego que el futbolista usara su cuenta de Instagram para atacar con dureza a su ex compañero Keita Baldé , con quien dicen que Wanda Nara lo engañó.

El inesperado escándalo que cobró fuerzas en la tarde de ayer ya tuvo una respuesta por parte del jugador y su esposa, que hablaron con el periodista argentino Juan Etchegoyen y aseguraron no querer ser parte del escándalo con la familia Nara-Icardi. “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada”, aseguró la pareja según contó el periodista.

“A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo. (...) Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”, aseguró Simona Guatieri, pareja de Keita Baldé.

Contra mauro 1.jpg

“Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente”, concluyó la ex pareja de Wanda Nara, queriéndose despegar del escándalo.

Apenas había aparecido el posteo de Mauro Icardi, Simona Guatieri aseguró que el futbolista se había intentando comunicar con ella, y que ella había decidido no responder la llama. “Nunca hice ninguna llamada, solamente el mensaje que compartí en la historia anterior. Me llamó ella cuatro veces hace un rato”, sostuvo el futbolista, quien mostró las capturas de esto.