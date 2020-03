Justo en medio de la discusión interna que se da dentro del Gobierno respecto a si se deben tomar cuidados especiales sobre el Presidente ante el avance del coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García, le aconsejó no viajar al exterior, algo que el mandatario no tenía previsto en el corto plazo; aunque todavía en la Casa Rosada no se tomó ninguna determinación respecto a la agenda local del jefe de Estado.

Por caso, durante la jornada del martes, Alberto hizo una breve recorrida en la que tuvo contacto con simpatizantes que lo saludaron y le pidieron selfies. En Balcarce 50, hasta el momento las medidas de prevención son escasas. Apenas alcohol en gel en los baños y afiches informativos en las puertas de las oficinas. No obstante, advertido de la creciente preocupación, el mandatario se puso al frente del tema y encabezó una reunión con sus ministros y médicos especialistas. Antes de presentarse a dar clases, en un contacto radial, el Presidente buscó reforzar los controles y adelantó su decisión de que sea “obligatoria” la cuarentena para los que vuelven de países afectados por el coronavirus.

