Segundos fue lo que tardaron dos delincuentes que el domingo a la noche asaltaron a mano armada al dueño de un pequeño almacén ubicado en pleno corazón de San Martín de los Andes.

El hecho se produjo minutos después de las 23, cuando el dueño de un almacén ubicado en la calle Villegas al 700 fue sorprendido por dos hombres que, a punta de pistola, ingresaron violentamente en su local. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del negocio donde se ve que todo el desenlace que dura sólo 40 segundos.

De acuerdo al testimonio aportado por Javier, el dueño del almacén, al portal Realidad Sanmartinense, “los delincuentes entraron encapuchados y uno con un revólver, me apuntó y me pidió la plata. Como lo hizo dos veces, me tiré al suelo y dejé que se lleven lo que querían. Fue rápido, y cuando me apuntó dos veces, no dudé en tirarme al piso. Me levanté cuando no sentí más ruido y los intenté ubicar pero ya se habían ido”, relató.

Los ladrones lograron llevarse la recaudación, una notebook, un teléfono celular, alcohol y mercadería que iban sacando a su paso.

“Hice la denuncia, y la verdad que la policía se manejó con rapidez, pero están aún en busca de algunos datos. Yo les entregué la filmación, ahora resta esperar. Es que si bien no es tanta plata, lo que se llevaron es el fruto del esfuerzo que hacemos todos los días, sin contar que tanto mi teléfono como la computadora, la usamos para el negocio. Por como estaban, no dudo que hayan ingerido alguna droga”, dijo el hombre.