"En ningún momento bajé los brazos"

“Lo más importante era ganar esta carrera, por lo que significaba. Ahora quiero ser campeón. Sabemos que es difícil porque va a estar peleado con Federico (Villagra), que también está muy bien”, contó el piloto de Chevrolet, que ahora apunta más alto en sus objetivos.

Respecto del contrapunto personal que mantiene con el cordobés, Cancio pensó por un instante, en el 9° prime, que la Manzana le seguiría siendo esquiva. “En Cinco Saltos pensé que se me escapaba la carrera, por momentos. Fue cuando me hizo la mayor diferencia. En ese tramo pensé que se me escapaba y el trayecto ahí es difícil para el que viene segundo porque la tierra empieza a desgranarse, entonces sentí que podía hacerme una gran diferencia. De hecho se me escapó por momentos, pero llegué a correr el domingo como si todo siguiera igual, nunca bajé los brazos”, contó el piloto del equipo Tango Competición.

En el prime de Cipolletti

En cuanto a la carrera, un pinchazo en un neumático de Villagra, que había liderado la mayor parte de la fecha, le dio a Cancio la posibilidad de tomar la punta. “Vi una parte de la cubierta de él a mitad del décimo tramo, empecé a ver la tierra que iba más o menos cerca y me di cuenta de que Villagra había perdido tiempo, aunque no sabía cuánto”, comentó sobre el 10° prime (Cipolletti-Allen), cuando el regional trepó a la primera posición en la general.

Sobre este incidente, una curiosa anécdota tuvo lugar entre los dos competidores durante la avería en la rueda de su rival directo. “Cuando vi que estaban armando la cubierta paré para saludarlo, porque sabía que se había terminado la carrera. Los dos disfrutamos cada carrera, y se disfruta el doble porque es el máximo campeón del rally del país y estar peleando con él es muy especial”, destacó.

40 Los segundos por los que superó a Villagra

Cancio estuvo corriendo desde atrás a Villagra hasta el 10° prime (Cipolletti-Allen) cuando la rotura de un neumático de su rival le permitió adelantarse en la general.

2 Las fechas que ganó Alejandro Cancio

El piloto neuquino fue primero en la 3ª (Comarca Petrolera) y 6ª (Vuelta de La Manzana) fecha, e hizo podio en cinco ocasiones en un total de 6 fechas disputadas.

Nervios cerca de la gloria

Con Villagra prácticamente fuera de la carrera a causa del inconveniente en el 10° prime, las sensaciones para el piloto neuquino estuvieron teñidas por los nervios a pocos kilómetros de saldar su cuenta pendiente. “La verdad es que habíamos terminado bien en Allen y no quería pensar hasta que llegara a Roca. Parece que empezás a escuchar ruidos en el auto y no querés que se te escape nada”, reconoció el experimentado corredor sobre los instantes previos de su primer triunfo manzanero.

Pero la corazonada de que algo podía fallar era infundada. “La verdad es que estaba todo perfecto, el auto estaba entero y al final, cuando lo vi, hasta pensé que estaba para correr otra carrera más”, contó con algo de humor el nuevo puntero del Rally Argentino.

Tucumán, la próxima cita

Los festejos por la obtención del tradicional certamen en Río Negro ahora abren paso a la nueva ambición de Cancio por inscribir su nombre entre los campeones del Rally Argentino.

La próxima cita tendrá lugar en Tucumán y se correría entre el 21 y el 23 de septiembre, ocasión en la que el duelo Cancio-Villagra tendrá un nuevo capítulo en los caminos del norte argentino.

Angeloni: “Es una gran satisfacción, estuvimos cerca”

Las alegrías para los regionales no terminaron con el festejo de Alejandro Cancio, porque Nicolás Angeloni también se subió al podio tras obtener el tercer lugar en la categoría RC2N. El piloto de Cutral Co regresó al Rally Argentino únicamente para estar presente en la tradicional Vuelta de la Manzana.

“Es una gran satisfacción, estuvimos cerca por tramos. En un momento quedamos a 6 o 7 segundos de la punta, pero se nos escapó”, comentó el corredor que compitió con el equipo Schroeder Competición.

El retorno del piloto al plano nacional tiene que ver con algo imprevisto, y el cutralquense contó sus planes a futuro. “No esperaba volver a principio de año, pero es una carrera especial y se dio así. Ahora me voy a mantener sin correr hasta el año que viene. Ahí la idea es correr todo el año en el Rally Argentino”, manifestó.

“El tema presupuestario es fundamental y en este momento necesito rever los números. Ver si aparecen más sponsors para poder estar el año que viene”, comentó sobre su situación actual.

Cuida el auto

Antes de la Manzana, un interés del neuquino por participar del Rally Cross lo tentó, pero las cosas parecen haberse enfriado. “Lo hablé y me comentaron que el auto se daña mucho así que quizás no corra en el Cross”, explicó.