En redes y en el estadio, los hinchas reprobaron a Mauro Icardi

En las inmediaciones del estadio y en los accesos, hinchas desencantados con el ex capitán repartieron un panfleto que llevaba el título de "Fuera los mercenarios del Inter". En distintos tramos del texto, sin mencionarlo, se hacía referencia al jugador argentino.

"Inter y su gente no merecen ciertos comportamientos, no merecen jugadores con dudoso compromiso. Ganan dinero cada seis meses sin respetar los contratos. Los hinchas del Inter no pueden aceptar que un jugador del día a la mañana decida que esta gloriosa camiseta ya no es suficiente para él y su ego. Después de una derrota indigna, estos personajes usan las redes sociales para hacernos la moral y dudar de nuestra lealtad. No se trata de victorias o derrotas, se trata de respeto, solo respeto, por el Inter, por su historia y por sus fanáticos", rezaba el volante en los primeros párrafos.

Y concluyó de manera contundente: "Muchos jugadores han vestido nuestra camiseta con diferentes resultados. Por eso nunca olvidaremos a los Walter Zenga, Nicola Berti, Paul Ince, Zamorano, Cruz, Simeone, Materazzi, Samuel Eto'o, Andrea Ranocchia... No todos son campeones, no todos son santos, pero ciertamente son hombres verdaderos. Fuera los mercenarios del Inter".

