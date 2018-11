En una noche de furia, Susana disparó contra CFK y Ventura

Y en cuanto al 2018 económico y político, lanzó: "No fue un año muy bueno, pero creo que todo esto tiene que pasar. Hay que apretarse más el cinturón, pagaremos más impuestos. Pero hay que salir". Sobre la continuidad o no de Mauricio Macri, sostuvo: "No tenemos otro".

Y por último, descargó la munición gruesa contra la ex mandataria: "Me parece un disparate -sobre la posibilidad de que se presente a las elecciones del año que viene-. Me parece que una persona que tiene 17 causas abiertas no puede ser ni presidenta de un club de rugby".

Para Luis Ventura también hubo palos

Susana Giménez arremetió, también, contra Luis Ventura. En imágenes que se conocieron este jueves, se puede a Mariano Iúdica cuando va a saludar a la diva que estaba sentada al lado de Mirtha Legrand.

En ese momento, la conductora de los teléfonos interpeló al conductor por un par de comentarios que Luis Ventura había hecho sobre la Chiqui. "Como va a decir que la ‘Chiqui’ salió con (Carlos) Monzón. Es un pelotudo. ¿También dijo que con su hermana no son gemelas? Es un tarado", tiró sin darse cuenta que una cámara indiscreta tomaba la escena.

¿Habrá respuesta por parte del periodista?

