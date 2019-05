Embed

"Yo me acuerdo de que en sexto grado teníamos una compañera brasileña que nos enseñaba a besar. Era muy rápida, pero bien, ya la tenía totalmente clara. Sexto grado del primario. Lo único que yo había dado era un beso sin abrir la boca", comenzó relatando el conductor. “Ella nos daba clases. Había una morocha muy linda que se llamaba Salomé y una rubia, Roxana. Me las acuerdo siempre. Roxana todos los fines de semana daba como una lista de quienes eran los elegidos. Más que un beso no había, pero la lista de Roxana era tremenda. Y yo cuando salía primero decía ¡Vamos, vamos!", contó, entre risas.