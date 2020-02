Entre las olas y los ole: Domini vuelve en el Rojo

"Durante la pretemporada tuve una circunstancia familiar que hizo que cinco días no pueda estar. El técnico lo sabía", comenta luego de admitir sentirse "súper contento y a la vez ansioso", por esta vuelta al equipo titular, en su regreso a Independiente, hoy desde las 17 frente a La Amistad.

¿Qué pasó? "Yo había planificado las vacaciones en familia. Cuando me llamaron, dudé pero lo hablé con el técnico y los dirigentes y lo entendieron. Era un compromiso asumido no podía darlo de baja ni que ellos se fueran sin mi", explicó y cómo no entender a alguien que en paralelo al fútbol, como muchos jugadores del ascenso se esfuerza diariamente para complementar con otros empleos un sueldo que le permita estar al día.

"Por eso dude también en agarrar, porque es mucho tiempo de competencia", indicó. "No imaginé que tan rápido se fuera la oportunidad. Me esforcé para estar de vuelta compitiendo en un torneo importante como es el Regional Amateur. Súper contento y con ganas de que llegue el partido", afirmó el Lea.

A sumar de a tres

Independiente igualó 1-1 con Rincón el primer partido de la zona 3 del Regional Amateur. Hoy tratará de vencer a La Amistad, en el primer partido oficial entre ambos. Comienza a las 18. ¿El equipo? Arregui; Doglioli, Sánchez, Dehais, Domini; Ramos, Guevara, Vivanco. Rodriguez; Villa y Ramirez.

