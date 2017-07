"Enzo Pérez tendrá que demostrar para poder jugar"

Gallardo no se casa con nadie y aseguró que no cambiará su esquema para darle lugar a un jugador. Además, evalúa rotar a los arqueros.

Orlando

Una de las características que distinguen a Marcelo Gallardo desde que llegó a River es que no hace diferencias entre los jugadores y que siempre pone en cancha al que considera que le aportará más al equipo. No sigue patrones ni se deja llevar por los pedidos de los hinchas o la opinión de la prensa. Y ayer lo volvió a demostrar con sus declaraciones al expresar que no cambiará el sistema de juego y que por eso el refuerzo de mayor jerarquía en Núñez, Enzo Pérez, “tendrá que demostrar para jugar”.