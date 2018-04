"Es fuerte para mí, lo vivo con emoción"

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

Neuquén. Antes de ir a Centenario, en el inicio de las semis, le estuve pidiendo que me ilumine, que me dé suerte en esos partidos y justo me tocó a mí poder hacer los dos goles y clasificarnos luego como lo había hecho él en 2014 (torneo del Interior). El Flaco nos guió hasta acá y me encantaría poder ascender y dedicárselo a él y a su familia. Siempre lo tengo presente, le debo todo”, dice, con la voz entrecortada, Seba Jeldres, el goleador y la figura actual de Maronese.