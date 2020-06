Por ello, consultamos a un ex futbolista campeón de todo con Boca y ex compañero del colombiano. Hablamos del Pepe Basualdo, que sin pelos en la lengua y fiel a su estilo frontal fijó su postura y cuestionó las críticas a su entender fuera de contexto e injustas hacia el jugador del pueblo.

https://twitter.com/patronbermudez/status/1277268445911044098 Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

"Comparto las opiniones de la mayoría de los hinchas en las redes sociales. Es innecesario tratar de traer problemas en estos momentos al club. Primero y principal sabiendo que Tevez es el único ídolo de este equipo, el último ídolo que nos queda. Tiene que haber un respeto hacia él", comenzó fundamentando su reproche quien también fuera subcampeón del mundo con Argentina en Italia 90.

image.png

Seguidamente el ex volante derecho que ganó la Intercontinental en Boca y en Vélez, profundizó la crítica al recordar el manoseo al que fue sometido el propio Riquelme, hoy vice del club que al parecer no tendría buena relación con Tevez, en el tramo final de su carrera y pidió que no se repita esa lamentable historia producto de los malos manejos dirigenciales.

"No tienen que tratar de hacer lo que le hicieron a Román en su momento, cuando tuvo que renovar contrato y había una incertidumbre muy grande recuerdo. Tendrían que aprender de esa experiencia y no repetirla con los grandes ídolos del club como Carlitos", lanzó tajante.

Basualdo fue uno de los tantos allegados al xeneize que se sorprendió con la innecesaria publicación del Patrón. Y dicho sea de paso, se enteró por LM Neuquén, medio a través del cuál le respondió. "Ya estaba todo dicho, no sé por qué se trajo otra vez la polémica cuando dentro de todo se había calmado. Me sorprendió porque no soy de seguir tanto las noticias y cuando declaró Tevez uno le dio el punto final. Espero que aprendan y lo que reste finiquitar sea todo en privado", finalizó.

Y sí, para él lo de Bermúdez contra Carlitos fue "al Pepe".