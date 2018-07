La conductora regresó de Rusia y se enojó con una cronista: "Son la peor mierda". La decisión de Telefe de levantar el ciclo el 13 de julio hizo que la modelo decida no aparecer más en pantalla.

Carolina"Pampita" Ardohain no logra salir de la tormenta y ya no puede disimularlo con su inmaculada sonrisa. Mientras enfrenta los rumores de separación con Pico Mónaco y las críticas por el bajo rating de Pampita Online, la modelo explotó ante las cámaras de televisión y le dedicó un insulto a un programa que conduce precisamente, Ángel de Brito, su ex compañero del jurado del Bailando.