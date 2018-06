Por las andanzas de Pico, Yanina Latorre aconsejó a Pampita

“Está todo el mundo enloqueciendo a Diego Latorre por las pavadas que dice esta en el programa”, fueron las palabras de Ángel de Brito apuntando a Yanina. Luego agregó: “¿Por qué Pico no te escribe a vos?”. Entre risas, Latorre le respondió: “Porque entre mafiosos se entienden. Pampita se quiere convencer de que (su pareja) no salga. Te lo digo por experiencia... no hay belleza que valga, no hay culo, no hay teta, no hay nada. Lo digo desde la buena onda, casi que me solidarizo con ella”.

Luego, reveló la charla que mantuvo con Pico: “No me dijo nada de la separación. Me dijo que estaba muy preocupado por lo que decía de Karina Jelinek, que no había estado íntimamente con ella. Tampoco me dijo que Caro estaba enojada ni que le comía la cabeza. Lo único que me dijo fue que había soñado toda su vida con este momento de estar en el Mundial y que, en vez de estar disfrutándolo, estaba padeciendo los rumores”.