Dando más detalles del cruce, Analía Franchín explicó: “Empezó a bardear, le dije ‘flaca, calmate’, se enojó y se levantó. Quiso hacer la gran Silvana Suárez (se levantó de la mesa de Mirtha Legrand años atrás en pleno debate con la diva). Igual, fuera de joda, me parece que hay un tema médico”.

Ángel de Brito publicó en su Instagram otro video en el que se ve a Esmeralda Mitre caminando indignada por los pasillos de El Trece mientras muestra su fastidio ante una productora de Pasapalabra:

“Está lleno de gente para maltratar. Me voy, no me dejo maltratar. Está lleno de minitas para maltratar, a mí no. Y me van a tener que pagar igual”, se la escucha decir en la grabación a la mediática actriz, que el año pasado, con escándalos y su personalidad, fue protagonista en la pista del “Bailando”.

LEÉ MÁS

El coach de actores de Separadas llega a Neuquén para romper estructuras

Bake Off salió del freezer con un Christophe renovado

Romina Manguel se confesó en vivo ante Ángel De Brito