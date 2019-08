Escrachan al asesino del perro y le cierran el local

Rubio vivía en una estación de servicio de Mar del Tuyú, ciudad balnearia del bonaerense Partido de la Costa. Quienes trabajan allí lo cuidaron durante 5 años. Lo alimentaron, le dieron cariño y techo. El martes 13 de agosto, un hombre se bajó a cargar combustible y, según los testigos, el sujeto habría intentado tocarlo y el perro le tiró un tarascón. El empleado de la estación de servicio no habría llegado a advertirle que a Rubio no le gustaba que lo tocaran. Este señor levantó al perro avisando que lo llevaría al Centro de Zoonosis para que lo revisaran y lo subió a su camioneta. Los empleados intentaron evitar que se lo llevara pero no lo consiguieron. “Lo voy a matar”, fue lo último que dijo el agresor. Este ser, identificado como Guillermo Adrían Rodríguez, sacó una soga de su 4x4 y ató al perro del cuello. Apretó el acelerador y a toda velocidad arrastró a Rubio. Fueron más de dos kilómetros. Lo destrozó, lo dejó tirado en la banquina y huyó.