A dónde se fue de vacaciones de invierno Agustina Cherri

"Hace tres días terminé de trabajar, después de un año y medio muy intenso y más de 300 funciones. Hoy me toca descansar y agradecer", escribió Cherri en su publicación. Además, la actriz expresó su agradecimiento hacia su familia, destacando el apoyo fundamental que le brindaron desde casa para que ella pudiera dedicarse a su carrera: "No podría haberlo logrado sin mi familia, ellos desde casa hicieron su parte para que yo pudiera hacer lo que me gusta. Por eso decidí que un viaje los seis sería una gran idea: mis cuatro pequeños, Tomás y yo".