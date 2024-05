A dónde se fue Yanina Latorre de vacaciones y por qué no se verá con su marido por dos meses

La angelita ya llegó a su destino y mostró el hotel spa en el que se hospeda, que tiene una impresionante vista a las Cataratas. En el primer día, amaneció enferma pero eso no le impidió descansar, visitar las cataratas y pasar tiempo con sus amigas.

YANINA-Y-DIEGO-LATORRE.jpg Yanina Latorre confesó por qué pasará casi dos meses alejada de su marido, Diego Latorre.

“Voy a caminar mucho, van a hacer 30 grados y la semana que viene retomo el gimnasio y el pádel”, anunció sobre el viaje a Puerto Iguazú, antes de dejar su hogar y explicó que a su regreso, tampoco podrá a ver a su esposo, ya que viaja para cubrir un partido.

Cómo será el cronograma de los viajes de Yanina Latorre

Yanina Latorre adelantó los viajes que tiene programados, uno con el exfutbolista y otro completamente sola. “Después nos vamos a la Champions League, ahora estoy organizando eso, el viajecito. Unos días de viaje”, reconoció.

“Después cuando volvemos de la Champions League, Diego se va un mes a Alemania, a hacer no sé, la Eurocopa, con Mariano Closs”, continuó Yanina, que confirmó que no va a estar junto a Diego en ese momento.

“Cuando él vuelve de la Eurocopa, yo tengo planeado irme a Miami de vacaciones, sin él, porque él no puede ir. Vamos a estar como dos meses sin vernos”, sacó a la luz Yanina, sobre el tiempo que pasarán separados.

“Qué felicidad”, exclamó con sarcasmo. “¿Sabés cuál es la preocupación de Diego? No soy yo, no sos vos, no son los pibes... Es el perro”, lanzó la panelista, indignada con su esposo.