A dónde se irá de luna de miel Cande Tinelli con Coti Sorokin

Cande-Coti-Casamiento.jpg

Lo que no está confirmado es si la visita por el Caribe será antes de la gira del cantante o después de la misma, algo que no cambiará la felicidad de la pareja.

Los detalles de la ceremonia

Finalmente, y luego de años donde la relación estuvo sumergida en un mar de dudas y parecía que todo concluiría, Candela Tinelli y el cantante Coti Sorokin rescataron el amor de la pareja y ese sábado dieron el 'si' en una lujosa boda que se celebró en el Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, que estuvo preparado para 400 personas que fueron invitados por la pareja. Tal como sucede en varios de los casamientos de distintos famosos, los invitados no pudieron utilizar sus celulares en la fiesta ni por ende tomar imágenes del festejo.

Sin embargo el reconocido conductor y papá de Cande Marcelo Tinelli compartió algunas imágenes del casamiento, al que asistió con su nueva pareja Milett Figueroa, y sus otros hijos. En cada historia que compartió en las historias de Instagram, Tinelli mostró su emoción y felicidad por la unión de la pareja en la boda que comenzó a las 18 y contó con show especiales, marchandasing para darle clima de festejo a la ceremonia y mucho lujo.

Si bien una de las condiciones era que los celulares no se utilicen durante la ceremonia, no hubo requerimientos para los looks de los invitados que se pusieron sus mejores diseños para estar a la altura de l calibre que tuvo la boda. Las fotos que aparecieron en las redes sociales de una noche especial para Coti y Cande fueron las oficiales y del medio de espectáculos Paparazzi.

Coti-Cande Tinelli-Casamiento.jpg

Entre los invitados a la boda estuvieron: Pampita, Yanina Latorre, Agustina Casanova, el Tirri y su pareja Mimi, la influencer Momi Giardina, Macarena Rinaldi y el histórico productor de Marcelo Federico Hoppe, Fernando Dente, Fernanda Iglesias, entre otros. Una de las personas que no estuvo invitada fue la expareja de su papá Guillermina Valdés.

"Siiiii. Se casó mi Rubi, mi Lelé, mi escorpiana, mi segunda hija y la primera que se casa. Cuanta emoción, cuanta alegría, cuanta felicidad, cuanta paz que transmitís, hija amada Candelaria Tinelli. Amo verte tan feliz junto a tu marido Coti Sorokin", escribió Marcelo en su cuenta de Instagram.