A qué hora sale la session #57 de Bizarrap y con quién será

Bizarrap había sorprendido la semana pasada con un cortometraje en el que tuvo una estelar actuación Guillermo Francella y que aprovechó para comunicar la pronta llegada de una nueva sesión.

A qué hora saldrá la session

Si bien no salió una confirmación oficial, los temas de Bizarrap suelen publicarse alrededor de las 19 horas. Para el público español (quizás su segundo lugar de mayor influencia) suelen salir a las 00, pero había rumores de que podría salir 2 AM.

Eso significaría que el estreno se realice a las 21 en Argentina. De todas formas, Biza no suele hacer muchos anuncios oficiales del horario, y sorprende a sus seguidores publicando la canción sin preaviso.

La pista -y el invitado- que no fue

Si por algo suele ser conocido Bizarrap, además de por sus sesiones que acumulan números históricos de reproducciones, es por jugar al misterio en todos sus anuncios. Suele hacer trailers de sus próximas sesiones y siempre deja alguna pista de lo que vendrá, al igual que hace en sus redes sociales.

En este caso, una de las primeras teorías apuntó a la potencial aparición de Justin Bieber en la próxima session, en lo que sería algo histórico para el productor argentino. Para esta hipótesis se amparan en que durante la escena de Biza y Francella, aparece un disco de oro en la pared y se puede observar la cara de Justin. Ese es el tipo de pistas que Bzrp suele otorgar en sus videos.

En otro momento, Bizarrap se acomoda el reloj y la toma enfoca el horario, y es el mismo que aparece en un video de Justin (la canción "What do you mean"). También hubo referencias a que "El Lobo de Wall Street" cuenta la historia de Jordan Belfort, que comparte iniciales con Justin; y a que hace poco Biza subió una foto en donde se podía observar un disco del músico.

Sin embargo, finalmente, el video será con Milo J y se terminó la especulación... ¿O se habrá tratado de un "easter egg" que nos prepare un adelanto? Es que en las últimas horas se comenzó a difundir también el rumor que la session con Justin podría ser algo más a futuro, que simplemente estuvo escondida en el anuncio anterior. En fin, con Bizarrap, nada debería ser inalcanzable.