A qué isla paradisíaca se fue de vacaciones Flor Vigna

La cantante y bailarina decidió darse un descanso luego de la polémica sobre la relación de su ex con Siciliani y fue de viaje a un lugar increíble

Sucede que fue ella misma quién se encargó de agrandar el escándalo cuando dio a entender que había descubierto algunos indicios de que Castro ya tenía algo con la ex de Suar mientras estaban de novio. Entonces, para no seguir ahondando en un tema que está fresco aún y que la lastima, so fue de vacaciones a un lugar paradisíaco.