A qué panelista de la TV Eliana Guercio pidió que la "rajen" de su trabajo

“No me cierra la energía de Eliana Guercio”, expuso Balli, tras terminar el móvil. Por su parte, Fernanda contó una mala experiencia que vivió con la exvedette en el pasado, por lo que prefirió quedarse muda durante la entrevista.

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Eliana Guercio

“Yo no quería hablar con ella”, aclaró Fernanda Iglesias, luego de que finalizara el móvil con Eliana Guercio. “Una vez desde La Flia me dieron el teléfono de ella y me dijeron que la llamara porque Romero se había accidentado. Entonces le escribo y después la llamo preguntándole qué le pasó. Me trata mal y me corta”, sacó a la luz Iglesias sobre lo ocurrido con la modelo.

“Después llama al Chato Prada, a Hoppe o no sé quién y les dijo todas malas palabras sobre mí. Les dijo que me tenían que echar porque yo era una maleducada, que le había faltado el respeto. No me echaron. No tenía razón para hacer eso, se enojó porque la llamé”, contó la panelista.