Adriana Salgueiro reveló por fin porque no fue al velorio de Ricardo Fort

Adriana Salgueiro fue una de las figuras destacadas que visitaron la icónica “mesaza” de Mirtha Legrand el sábado pasado, donde protagonizó un momento emotivo al recordar su amistad con Ricardo Fort. Durante el programa, que sigue siendo un espacio donde las celebridades comparten aspectos personales y reflexiones íntimas, Mirtha no dudó en preguntar a Adriana sobre su relación con el excéntrico empresario y por qué decidió no asistir a su velatorio en 2013.

"Ricardo ya no estaba y la gente que se encontraba ahí no me quería. Entonces lo velé a mi manera en mi casa. No iba a ir a cartonear una foto, porque era para eso", confesó Adriana, sin tapujos. Su explicación no solo fue clara, sino que reveló una postura sincera y algo polémica respecto a su ausencia en el último adiós público al empresario chocolatero. Al expresar su desinterés por ser vista en un contexto donde no se sentía bienvenida, la actriz dejó en claro que su duelo fue algo privado.