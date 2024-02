Agostina quebró en llanto al ver a su hija en Gran Hermano

“¿Te voy a abrazar, sí? Pero quedate quieta”, le reiteró More a su mamá, llorando. “Estoy bien y feliz, me llenás de orgullo como no te lo imaginás, te admiro. Sos la mejor del mundo en todos los sentidos” , continuó la hija de la participante de Gran Hermano.

“Sos valiente y la mejor del mundo, te lo voy a repetir siempre porque sé que muchas veces soy fría. Tenerte lejos me hizo querer decirte cosas que nunca te dije. Sé que no me esperabas, te admiro de una forma increíble, sos la mejor del mundo. Espero que puedas estar mucho mejor porque te lo merecés, sos una buena persona y con muchos valores, lo sabés. No merecés malos tratos”, continuó la hija de Agos.

Después de recorrer la casa y minutos antes de despedirse, More le remarcó a su mamá que “aproveche una oportunidad única”.