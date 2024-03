Agostina reveló en qué momento dejó de ser amiga de Furia en Gran Hermano

Agostina 1.jpg Agostina en Gran Hermano

La situación se volvió insostenible para Agostina, quien narró: "Hasta que ese día exploté, dije ‘basta’, y le digo, ‘bueno, vos a mí no me hablas más así’. O sea, yo no soy ninguno de éstos (por sus otros compañeros) para que vos me hables así. Y ahí me dijo ‘no juego más con vos’”, cerró la exparticipante, contundente.